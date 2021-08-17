Мосбиржа начинает торги фьючерсами на ценные бумаги Alibaba и Baidu

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московская биржа 24 августа 2021 года на срочном рынке начинает торги поставочными фьючерсными контрактами на депозитарные расписки Alibaba и Baidu. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

"Это первые фьючерсные контракты на ценные бумаги китайских компаний на биржевом рынке России. Новые инструменты пополнят линейку биржевых производных инструментов на фондовые активы и откроют новые торговые возможности российским участникам рынка и их клиентам на глобальных рынках", - пояснили там.

Участникам рынка будут доступны фьючерсные контракты с исполнением в сентябре и декабре 2021 года. Торговые коды - BABA (Alibaba) и BIDU (Baidu). Лот контракта - одна депозитарная расписка, шаг цены - один российский рубль, котировка - в рублях за депозитарную расписку. Одновременно в торгах будут доступны две серии фьючерсов с ежеквартальным исполнением в третью пятницу месяца в вечерний клиринг.

Срочный рынок Московской биржи - площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Сегодня на срочном рынке торгуются 81 фьючерсный контракт и 47 опционов на них, базисными активами которых являются фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки. Среднедневной объем торгов на срочном рынке Московской биржи за семь месяцев 2021 года составил 600 млрд рублей. Количество открытых счетов - более 5,6 млн.