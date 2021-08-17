FT: британский бизнес выступил за изменение сроков фискального года

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Представители британского бизнеса поддерживают изменение сроков фискального года, по итогам которого выплачиваются налоги. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный аудиторско-консалтинговой компанией BDO (БДО).

Для британских налогоплательщиков фискальный год начинается 6 апреля и завершается 5 апреля следующего года, что, как отмечает издание, стало "результатом исторической случайности и частично связано с тем, что в 1752 году страна перешла с юлианского календаря на григорианский".

За перенос начала фискального года с 6 апреля на 1 января, как в большинстве стран мира, выступает, по данным аудиторов, 91% предприятий малого бизнеса. В исследовании приняли участие 500 британских компаний с доходом от £10 млн до £300 млн ($13,8-415,5 млн).

Усложняет деловую практику в Соединенном Королевстве, как подчеркивают эксперты, то обстоятельство, что финансовый год, установленный британским правительством, начинается 1 апреля, а заканчивается 31 марта следующего года.

Согласно заявлению Британской торговой палаты (BCC) Financial Times, перенос сроков фискального года может упростить налоговую систему, однако, по ее мнению, следует "действовать осторожно во избежание увеличения затрат и административного бремени, с которым сталкиваются предприятия".

"Изменение налогового года поддерживают [как небольшие, так и крупные] предприятия, и это будет удобно прежде всего для тех, у кого есть международные связи", - заявил партнер BDO Пол Фалви. "В долгосрочной перспективе конец года, 31 декабря, также упростит жизнь Управлению по налогам и таможенным пошлинам, - сказал он. - Согласование [отчетности] в конце года с большим числом представителей международного сообщества поможет налогоплательщикам рассчитать, а управлению проверить правильность уплаты налогов теми, кто ведет бизнес в более чем одной стране". "Согласование налогового года с календарным может привести к долгожданному упрощению налоговых дел многих фирм, особенно тех, которые имеют бизнес за рубежом", - добавил глава экономического отдела BCC Сурен Тиру.