Суд в Красноярске отклонил серию исков Ростехнадзора к "Норникелю" из-за срока давности

КРАСНОЯРСК, 17 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края отклонил семь исков Енисейского управления Ростехнадзора о привлечении "Норникеля" к административной ответственности из-за истечения срока давности. Об этом сообщила во вторник пресс-служба суда.

Серия исков поступила 1 июля 2021 года. Основанием для обращения Ростехнадзора послужило неисполнение ответчиком предписаний об устранении выявленных нарушений в установленный срок.

"Арбитражный суд Красноярского края пришел к выводу о том, что основания для удовлетворения заявленного Ростехнадзором требования о привлечении ПАО "ГМК "Норильский никель" к административной ответственности по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ отсутствуют, поскольку на момент вынесения решений срок давности привлечения к административной ответственности истек", - сообщили в суде.

Ранее начались процессы еще по трем искам ведомства о привлечении компании к административной ответственности. 27 июля предварительные судебные заседания по ним были перенесены на 1 сентября из-за болезни судьи.