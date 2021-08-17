Путин поручил проработать строительство новых объектов гидроэнергетики в бассейне Амура

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать вопрос о возможности строительства новых объектов гидрогенерации в бассейне реки Амур. Соответствующее поручение дано по итогам совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах Российской Федерации и ходе ликвидации их последствий, состоявшегося 6 августа.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Амурской области и правительством Хабаровского края рассмотреть вопрос о строительстве объектов гидрогенерации в бассейне реки Амур, в том числе на реках Ниман и Селемджа, с учетом необходимости развития энергетической системы Дальневосточного федерального округа и принять дополнительные меры по снижению риска наводнений", - говорится в тексте поручения, опубликованного на сайте Кремля.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы указанных регионов. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2021 года.

Как ранее сообщал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, власти региона рассчитывают за шесть лет удвоить валовой региональный продукт (ВРП), в том числе за счет новых проектов в сфере энергетики и логистики. Речь идет о таких проектах, как строительство приливной электростанции в Тугурском заливе на 8 ГВт - советский проект, который в свое время не получил развития, а также Ниманская ГЭС - гидроэлектростанция, которую была представлена в правительство РФ, теперь региональные власти ждут положительного решения по ней. Она будет снабжать электроэнергией БАМ.