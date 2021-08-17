Путин поручил провести инвентаризацию лесных участков с внесением их в ЕГРН

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ провести инвентаризацию лесных участков с внесением сведений об их границах в Единый государственный реестр недвижимости. Такое поручение дано по итогам совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах и ходе ликвидации их последствий, состоявшегося 6 августа.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить проведение инвентаризации лесных участков с последующим внесением сведений об их границах в Единый государственный реестр недвижимости", - говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля. Доклад на эту тему должен быть представлен главе государства до 1 декабря.

Властям регионов при этом рекомендовано к этому же сроку завершить при участии Рослесхоза работу по приведению государственного лесного реестра в соответствие с Единым государственным реестром недвижимости. Согласно документу, в первую очередь это должно касаться сведений о границах населенных пунктов, прилегающих к лесничествам, и границах лесных поселков. Кроме того, региональные власти должны обеспечить противопожарное обустройство таких населенных пунктов и поселков в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ.

Путин также рекомендовал губернаторам установить ограничение или запрет на ведение хозяйственной и иной деятельности в границах зон затопления и подтопления, в том числе запрет на строительство новых объектов без их инженерной защиты. При этом необходимо внести соответствующие изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования.