Чернышенко заявил, что биометрия расширит возможности образования для студентов

МОСКВА, 17 августа./ТАСС/. Использование Единой системы биометрии (ЕБС) позволит расширить возможности высшего образования для студентов с ограниченными возможностями или проживающих на удаленных территориях. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментируя итоги эксперимента по тестированию Единой биометрической системы в сфере образования.

"Современные технологии позволили организовать процесс аттестации таким образом, что студенты смогли удаленно сдать экзамены и при этом их данные были защищены. <…> Мы рассчитываем, что использование и масштабирование системы биометрии позволит расширить возможности высшего образования для студентов с ограниченными возможностями или проживающих на удаленных территориях", - отметил Чернышенко, слова которого приводят в аппарате вице-премьера.

Он добавил, что в проекте, реализацию которого координировало Минцифры и Минобрнауки, участвовали семь российский вузов. Более 200 студентов высших учебных заведений - Бауманки, РУДН и других - сдавали дистанционно экзамены по 12 дисциплинам. "На основе полученной обратной связи от вузов и абитуриентов Минобрнауки России сформулировало предложения по совершенствованию системы. Они переданы в Минцифры и будут учтены при дальнейшей работе", - уточнил Чернышенко.

В аппарате вице-премьера отметили, что в ходе тестирования использовался новый сервис биопрокторинга - цифровая технология для дистанционной сдачи экзаменов, которая включает в себя юридически значимую идентификацию личности студента с использованием Единой биометрической системы и мониторинг нарушений в процессе сдачи экзамена с помощью технологии онлайн-прокторинга. Весь процесс получения доступа к экзамену, начиная с момента попадания в сервис биопрокторинга, занимал в среднем 2-3 минуты, процесс идентификации студента по лицу и голосу - около 15-30 секунд.

"Единая биометрическая система защищена в соответствии с требованиями регуляторов в сфере информационной безопасности, информация передается по защищенным каналам связи, биометрические и персональные данные хранятся раздельно - в ЕБС и ЕСИА соответственно. В будущем новый цифровой формат сдачи экзаменов смогут использовать другие вузы. Таким образом, благодаря дистанционным образовательным технологиям все российские студенты получат равный доступ к возможностям современного образования", - сообщил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Юрий Парфенов.

Единая система биометрии

Постановление правительства РФ, предусматривающее использование дистанционных образовательных технологий при проведении промежуточной аттестации в 2021/2022 гг., председатель правительства Михаил Мишустин подписал 2 марта 2021 года.

ЕБС запущена по инициативе Минцифры России, Банка России и ПАО "Ростелеком" в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" 30 июня 2018 года. Оператором является ПАО "Ростелеком". Предполагается, что в 2022 году возможность проведения экзаменов с применением Единой биометрической системы будет распространена и на государственную итоговую аттестацию.