"Единая Россия" представила "Цифровой манифест" партии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" представила "Цифровой манифест", в котором перечислены основные приоритеты в интернет-сфере. Тезисы документа, который имеется в распоряжении ТАСС, обозначил заместитель секретаря генсовета единороссов, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в ходе партийной стратегической сессии "Цифровое будущее России".

Манифест содержит три раздела: права человека и цифровизация, интернет и дети, интернет и государство. В первом разделе подчеркивается недопустимость цифровой дискриминации, "тотальной цифровой слежки", важность свободы мнений в интернете, защиты персональных данных.

По мнению единороссов, государство не должно передавать "ключевые функции либо право принятия решения от человека автономным системам искусственного интеллекта или цифровых платформ в областях деятельности, затрагивающих конституционные права граждан (медицина, юриспруденция, образование, собственность, право на труд)". При этом любые "внеправовые средства цифровой оценки и дискриминации граждан, помимо законов и суда, такие как социальные рейтинги, цифровые траектории, нарушающие равенство граждан перед законом РФ, должны быть запрещены", считают в партии.

Во втором разделе говорится о приоритете свободы Сети от деструктивного контента - "суицидных групп, школьных расстрелов, криминальной субкультуры, торговли наркотиками, ЛГБТ-пропаганды, сообществ атак на семейные и национальные ценности, экстремизма всех видов". "Должны быть созданы законодательные основания для моментального выявления и блокировки подобных сообществ и персональных страниц во всех цифровых средах", - отмечается в манифесте. Единороссы также выступают за внедрение в образовательную среду понятия "цифровая гигиена", развитие отечественных цифровых образовательных платформ. Между тем дистанционное образование и цифровизация образовательной сферы "не могут и не должны заменять собой образовательную и воспитательную функцию учителя и личное общение ребенка с педагогами и воспитателями", полагают единороссы.

Безопасность без "цифрового железного занавеса"

Российский сегмент интернета, согласно третьему разделу, должен функционировать безопасно и стабильно "при любых санкциях и отключениях извне", но это не означает введения "цифрового железного занавеса". Национальные IT-проекты, компании, работающие в цифровой сфере, должны иметь приоритет при заключении госконтрактов, убеждены в партии.

Кроме того, в документе говорится о приоритете защиты граждан от кибермошенничества и цифровой дикриминации, а также соблюдении российского законодательства со стороны транснациональных IT-корпораций.

Как пояснил Хинштейн, "Цифровой манифест" является самостоятельным документом, который после обсуждения и доработки планируется утвердить на президиуме генсовета партии. "Дальше он станет программным документом. Весь он, безусловно, не может быть погружен в народную программу, потому что он слишком специальный и глубокий, но основные тезисы и выдержки из него, в том числе три базовых принципа - безопасность, свобода, развитие - мы, конечно же, в народной программе постараемся отразить", - добавил политик.