В Свердловской области ввели льготные займы для самозанятых в моногородах под 3,25%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Самозанятые в Свердловской области получили возможность привлекать льготные займы на развитие своего дела под 6,5% годовых, а в моногородах - под 3,25%. Получить заемное финансирование можно через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, сообщили во вторник в департаменте информации региона.

"Свердловская область переживает бум по количеству регистрируемых самозанятых. Ежемесячный прирост на протяжении полутора лет составляет порядка 5 тыс. человек - сегодня в области зарегистрировано более 82,5 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход. Это на 36 тыс. больше целевого показателя, установленного Минэкономразвития", - цитирует департамент министра инвестиций и развития Свердловской области Викторию Казакову.

Она добавила, что величина ставки привязана к ключевой ставке ЦБ РФ. Плательщики налога на профессиональный доход могут привлечь до 500 тыс. рублей на срок до 24 месяцев. Новая мера поддержки направлена на помощь в приобретении оборудования, транспорта, сырья, комплектующих, а также операционные расходы, например, оплату арендных и коммунальных платежей по договору аренды нежилых помещений.