Реализация проектов Баимской рудной зоны увеличит бюджет Чукотки в два раза

ТАСС, 17 августа. Проект по освоению Баимской рудной зоны на Чукотке увеличит бюджет округа в два раза, сообщил журналистам во вторник вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Баимское месторождение на Чукотке - оно непростое с точки зрения старта, но мы обязательно добьемся чтобы оно было реализовано. Освоение Баимской рудной зоны увеличивает бюджет Чукотки ровно в два раза. Ну это просто другая жизнь. И чего-то другого, что в два раза может увеличить бюджет, мы просто не найдем. Поэтому нам надо каждому такому инвестору помогать и добиваться, чтобы эти предприятия были построены", - сказал Трутнев.

В конце июля строители уже подключили площадку Баимского ГОКа к высоковольтной линии. Новый комбинат будет запущен к 2027 году, в 2028 году выйдет на проектную мощность в 70 млн тонн руды в год. Благодаря проекту будет создано 3 тыс. рабочих мест - это 5% от всего населения Чукотки.

Бюджет Чукотки на 2021 год сформирован с дефицитом в размере 245,8 млн рублей и составляет почти 49 млрд рублей.

Баимское месторождение меди является одним из крупнейших неосвоенных месторождений в мире. При этом содержание меди в залегающей здесь руде составляет всего около 0,43%, что долгие годы не позволяло заняться освоением. Создание ГОКа стало возможным благодаря появлению технологий для разработки подобных руд.