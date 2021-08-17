В аэропорту Махачкалы открыли международный терминал

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Открытие международного терминала аэропорта Махачкалы позволит увеличить до 300 тыс. человек в год пассажиропоток авиаузла столицы Дагестана, что втрое больше пропускной способности прежнего. В церемонии открытия объекта приняли участие врио главы Дагестана Сергей Меликов и заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик.

"Площадь терминала - более 11 тыс. кв. м, пассажиропоток - около 300 тыс. человек в год, пропускная способность - 190 человек в час. Паспортный контроль в аэропорту будет осуществляться в десяти кабинах ", - сообщил ТАСС руководитель пресс-службы главы Дагестана Низами Гаджибалаев. Он добавил, что новый терминал является первым в Северо-Кавказском округе по своим техническим характеристикам и единственным, оснащенным телетрапами.

На строительство и оснащение терминала АО "Аэропорт Махачкала" выделило 1,6 млрд рублей частных инвестиций. Ход строительства ранее высоко оценил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ввод в эксплуатацию терминала позволит аэропорту избавиться от реверсивной схемы обслуживания пассажиров международных направлений - теперь одновременно будут обслуживаться пассажиры на вылет и на прилет.

Полеты на международных направлениях из аэропорта Махачкалы осуществляются в Турцию, Казахстан, ОАЭ и Саудовскую Аравию.