В Москве создадут бюро Pro Bono для бесплатной юридической помощи бизнесу

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бюро Pro Bono, специалисты которого будут оказывать бесплатную юридическую помощь бизнесу, создадут в Москве. Об этом сообщила во вторник уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

"Принято решение создать бюро Pro Bono для повышения качества и эффективности правовых механизмов защиты бизнеса в Москве. Основные задачи бюро: объединение профессионалов, являющихся экспертами в ключевых отраслях права и экономики, консолидация их усилий для наиболее эффективной защиты бизнеса города, организация обмена опытом и распространение положительных практик защиты прав и законных интересов предпринимателей", - рассказала Минеева в ходе бизнес-завтрака "Кто такой эксперт Pro Bono. Чем он полезен для бизнеса".

По ее словам, сейчас институт Pro Bono при уполномоченном насчитывает более 170 экспертов в различных отраслях права и экономики, связанных с предпринимательством. Часть из них войдут в новую структуру.

"Бизнес сегодня работает в непростой среде и нуждается в поддержке и защите своих интересов. На текущий момент в аппарат уполномоченного поступило 1 512 обращений, из которых 252 - письменные. Достигнута 61 победа [в пользу бизнеса]. Кроме того, по данным УФСИН Москвы, в СИЗО столицы находятся более 1 200 подследственных, подозреваемых в преступлениях в предпринимательской сфере, в том числе и обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - добавила Минеева.