Доля женщин среди самозанятых в четырех регионах России приближается к 60%

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Доля самозанятых женщин в Бурятии, Курганской области, Забайкальском крае и на Алтае приближается к 60%. Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

"Я выбрала для примера несколько регионов, где доля самозанятых женщин приближается к 60%. Это Республика Бурятия, Курганская область, Забайкальский край, Республика Алтай", - сказала она в ходе пресс-конференции в преддверие Евразийского женского форума.

По словам Илюшниковой, топ видов деятельности среди самозанятых предпринимательниц - дизайн, пошив одежды, кулинария, дизайн жилых помещений, маникюрные и парикмахерские услуги, сдача жилья в аренду.

"Если углубляться, так сказать, в сегменты и немного отойти в сторону от крупных и средних предприятий, которые имеют и организационные ресурсы, и ресурс присутствия в СМИ, деловых организаций, и сосредоточиться на микро- и малых. <…> Во-первых, это сообщество не всегда организовано, не всегда умеет заявлять о себе, не всегда может отстаивать свои права и доносить свои мысли. Если подойти к этому сегменту поближе, посмотреть на него, то что мы видим? По данным Федеральной налоговой службы, уже в сфере малого бизнеса женщин порядка 40% - это собственники и руководители", - сказала Илюшникова.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.