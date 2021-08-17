Кабмин выделит 20 млрд руб. на опережающее строительство жилья и инфраструктуры в регионах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделит около 20 млрд рублей на опережающее строительство нового жилья и инфраструктуры в регионах. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина во вторник, отметив, что тема аварийного жилья и качество инфраструктуры волнуют жителей многих субъектов РФ.

По словам главы кабмина, "14 регионов заявили, что готовы построить более 40 важных инфраструктурных объектов раньше установленных сроков, еще ряд субъектов РФ приступят к ускоренному расселению граждан из аварийного жилого фонда".

"Чтобы не растягивать стройку и оперативно завершить работы, направим им порядка 20 млрд рублей из предусмотренных бюджетом на последующие два года. Большая часть - свыше 13 млрд рублей - пойдет именно на то, чтобы люди могли переехать в новое жилье", - сказал он.

Мишустин призвал использовать все механизмы опережающего строительства и переселения, "чтобы граждане не ждали годами своих квартир", и как можно скорее создавать всю необходимую инфраструктуру.

Как сообщала накануне пресс-служба правительства, деньги предлагается направить из резервного фонда кабмина для повышения уровня обеспеченности субъектов РФ объектами социальной и инженерной инфраструктуры и приближения сроков ввода в эксплуатацию 42 объектов капитального строительства.