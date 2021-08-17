МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" обновил формат "Магнит косметик", сделав три пилотных магазина похожими на салоны красоты. Об этом говорится в сообщении компании.

"Магнит" представил новый концепт формата "Магнит косметик", превратив пространство магазина в салон красоты и добавив цифровые решения и дополнительные сервисы. Для пилотного проекта компания выбрала три магазина в Краснодарском крае, два из них уже начали работу", - говорится в сообщении. По результатам пилота будет принято решение о масштабировании проекта.

В новой концепции магазин разделен на две зоны - "эмоциональную", воссоздающую атмосферу салона красоты, и "рациональную", которые отличаются оформлением, подходом к оборудованию и освещением. В магазине также выделены зоны с товарами для мужчин и здоровья.

"Обновленный концепт в целом подразумевает максимум цифровых решений, которые уже пилотируются в разных форматах магазинов компании. Среди них - кассы-трансформеры, работающие в двух режимах (как аппараты для самостоятельной оплаты и как привычные кассы с сотрудником), технология виртуального тестирования макияжа E-Visage ("умное зеркало"), биометрическая оплата по лицу, интерактивные дисплеи покупателя. LED-экраны, прайсчекеры и радио объединены в единую систему медиаконтента, позволяющие централизованно управлять маркетинговыми коммуникациями", - отметили в компании.

В новом концепте сделан акцент на beauty-категории. Их ассортимент зависит от кластеризации. Так, магазины кластера "Мегаполис" сфокусированы на косметических средствах, также они максимально оснащены цифровыми технологиями и имеют дополнительные сервисы. Например, в торговой точке имеется кофемашина и предлагаются разнообразные напитки навынос.

О формате

На 31 марта 2020 года сеть включает в себя 5 794 магазина. Ранее "Магнит" пересмотрел кластеризацию ассортимента "Магнит косметик" в зависимости от расположения магазина, адаптировав его под спрос покупателей в разных географиях присутствия: "Мегаполис" (с более широким ассортиментом товаров "для нее"), "Город" (сбалансированное предложение) и "Деревня" (больше товаров "для дома" и "для семьи").