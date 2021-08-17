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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Лавров попросил автоперевозчиков России присмотреться к транзитному потенциалу Карабаха

Глава МИД РФ отметил, что там идет активная работа по восстановлению инфраструктуры, автодорог

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал российских автоперевозчиков обратить внимание на транзитный потенциал Нагорного Карабаха.

"Там идет сейчас активная работа по восстановлению инфраструктуры, автодорог, поэтому просьба присмотреться к этой перспективной территории, она будет, по-моему, иметь, очевидно, экономическую выгоду", - сказал он на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков.

"Важно, чтобы экономическое развитие этой части нашего ближайшего соседства шло с активным российским участием", - подчеркнул министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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