Количество сотрудников банка "Восточный" с начала года сократилось в 1,4 раза

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Средняя численность сотрудников банка "Восточный", чьим владельцем в апреле 2021 года стал Совкомбанк, с начала года снизилась в 1,4 раза. Об этом свидетельствуют данные из квартальной отчетности "Восточного".

Как следует из документов банка, за 2020 год средняя численность сотрудников "Восточного" составила 8,33 тыс. человек. По итогам шести месяцев 2021 года количество сотрудников снизилось уже до 5,8 тыс. Таким образом, численность работников "Восточного" сократилась в 1,4 раза.

При этом по итогам первых трех месяцев этого года средняя численность сотрудников банка составила 7,7 тыс. человек.

В начале апреля 2021 года стало известно, что Совкомбанк закрыл сделку по покупке акций банка "Восточный". Также Совкомбанк озвучил планы по докапитализации приобретенной кредитной организации на 7 млрд рублей.

В марте этого же года сообщалось, что Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить банк "Восточный" в течение 12-18 месяцев.