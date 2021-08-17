Более 400 млн рублей потребуется для завершения строительства объектов в Сургутском районе

СУРГУТ, 17 августа. /ТАСС/. Подорожание строительных материалов повлияло на конечную стоимость строительства объектов в Сургутском районе ХМАО. Для завершения строительства некоторых объектов необходимо более 400 млн рублей, сообщил журналистам во вторник глава района Андрей Трубецкой.

"До повышения цен стоимость достройки культурно-досугового центра в Белом Яре была 270 млн рублей, сейчас - почти 500 млн рублей. Застройщик отказывается работать в убыток. Еще один пример - в Лянторе водоочистные сооружения построили за 400 млн рублей, такие же в Федоровском вынуждены строить уже за 600 млн рублей. То есть, только на эти два объекта, не строить которые мы не можем, надо дополнительно найти более 400 млн рублей", - пояснил Трубецкой.

Он уточнил, что для решения проблемы район начинает строительство объектов за счет средств районного бюджета, после чего привлекает финансирование в рамках национальных проектов и других государственных программ поддержки.

"Половину стоимости водоочистных сооружений Лянтора составляют деньги округа. Из 700 млн рублей, которые в прошлом году мы потратили на ремонт и строительство дорог, 500 млн рублей - это окружные деньги. Канализационно-очистные сооружения Сайгатино и Локосово, которые мы начинали строить на свои деньги, тоже удалось включить в нацпроекты и госпрограмму, в итоге финансирование этого строительства сложилось 50 на 50 с бюджетом округа", - добавил Трубецкой.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.