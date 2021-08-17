Лавров: РФ ведет с Польшей и Литвой диалог без политизации по вопросам автогрузоперевозок

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Россия поддерживает профессиональный диалог без политизации с польскими и литовскими коллегами по вопросам взаимодействия в сфере международного автомобильного сообщения. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков.

"Мы с польскими коллегами абсолютно без всякой политизации ведем нормальный профессиональный диалог. И в ноябре прошлого года согласовали разрешение и <...> договорились на текущий год выдать 220 тыс. разрешений. В целом мы сказали, что давайте договоримся, что между Калининградской областью и польской территорией вообще без всяких разрешений можно будет ездить. Не знаю, как это будет, но пока это все лежит на столе переговоров", - сказал он.

Что касается Литвы, продолжил глава МИД РФ, то после пандемии коронавируса там возникли серьезными проблемы. В настоящее время восстанавливается железнодорожное сообщение между Литвой и РФ. "Два поезда на Москву, поезд в Питер, поезд в Адлер и вот скоро добавится еще на Челябинск. Мне сказали, что это достаточно популярное направление. Но это правда на следующий летний сезон", - добавил он.

"Что касается автоперевозок с Литвой, не вижу, честно говоря, какой-то политики со стороны литовских соседей, направленной на искусственное сдерживания этого взаимодействия. Но там есть проблема очередей на международных пунктах пропуска и на границе с Россией, и на границе с Белоруссией", - продолжил Лавров.

В этой связи министр напомнил о ситуации на пункте пропуска "Дубки - Рамбинас", который требует расширения, отметив, что с российской стороны все работы были закончены еще в декабре прошлого года. "Литовские соседи должны были примерно в те же сроки свою часть работ завершить. Но из-за наводнения там размыло большой участок дороги, как нам объяснили. И теперь они обещают в следующем году дорогу восстановить. Обидно, потому что если бы мы ввели в строй этот пункт пропуска, то разгрузили бы другие пункты пропуска, которые есть на границе с Литвой", - подчеркнул Лавров.

"Во всяком случае, мы предложили литовским коллегам задействовать межправительственный механизм, который у нас существует, для того чтобы, может быть, посмотреть, насколько мы можем быть полезны в преодолении последствий наводнений", - указал глава МИД.