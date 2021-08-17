Производство зерноуборочных комбайнов на Кубани увеличили на 50% в I полугодии

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Предприятия Краснодарского края по итогам I полугодия 2021 года более чем на 50% увеличили производство зерноуборочных комбайнов по сравнению с прошлым годом за счет мер федеральной и региональной господдержки, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во вторник.

"Кубанские предприятия в первом полугодии увеличили производство зерноуборочных комбайнов на 51% в сравнении с прошлым годом, почвообрабатывающей техники и оборудования - на 41%, тракторов - на 33%. Всего производители реализовали сельхозтехники на 13 млрд рублей - рост составил 89%. Таких результатов удалось достичь во многом благодаря федеральной и региональной поддержке предприятий", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.

Уточняется, что за первое полугодие произведены более 640 зерноуборочных комбайнов, 128 тракторов и свыше 1,2 тыс. единиц почвообрабатывающей техники и оборудования.

Власти Краснодарского края оказывают господдержку производителям сельхозтехники: так, в 2021 году на программу субсидирования, при которой 10% скидки покупателям возмещаются за счет средств краевого бюджета, из бюджета выделено 80 млн рублей, предприятия направляют средства на модернизацию, техническое перевооружение производства, вывод продукции на новые рынки сбыта.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов в стране, более 30 предприятий на Кубани производят сельскохозяйственную технику.