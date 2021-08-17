Около 6 тыс. бизнесменов в России получили статус социальных предпринимателей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Статус "социальных" получили порядка 6 тыс. предпринимателей в России, сообщила во вторник журналистам замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова в ходе пресс-конференции в преддверии Евразийского женского форума.

"У нас за последнее время развивается такой новый институт, как социальное предпринимательство - мы не так давно приняли соответствующее законодательство. И вот на текущий момент порядка 6 тыс. социальных предпринимателей получили соответствующий статус, и вот в партнерстве с РГСУ (Российским государственным социальным университетом) проводится ежегодный конкурс, и вот в последний год половина соцпредпринимателей подали заявку на этот конкурс. Я хочу сказать, что в сфере социального предпринимательства женщин 90% - но в основном заявки подали на конкурс мужчины", - сказала она.

26 июля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепивший в России понятие социального предпринимательства. Этот вид деятельности совмещает в себе задачи бизнеса и благотворительности. В 2020 году сведения о социальных предприятиях впервые были внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.