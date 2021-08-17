Путин призвал ивановского губернатора интенсивно решать проблему износа сетей в ЖКХ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского учесть ошибки других регионов в работе с крупными компаниями при реализации инфраструктурных проектов.

"Мне некоторые губернаторы жаловались, что заходят [в регион] крупные компании, а толку никакого нет, только деньги уходят. Я это все знаю. Но имея в виду, что и вы об этом наверняка знаете и можете предусмотреть возможные ошибки, не допускать их, надо это делать, надо этим заниматься", - сказал президент Воскресенскому на встрече, которая прошла в Кремле во вторник. Губернатор заверил главу государства, что в Ивановской области решением этой проблемы занимаются.

Путин в разговоре поднял вопросы, которые, по его словам, "носят уже застарелый характер". "Понятно, что в одночасье, даже не в одночасье, а за достаточно большой промежуток времени их не решить", - сказал он. Воскресенский собрался зафиксировать в блокноте поручения президента, но тот его остановил. "Можно ничего не записывать, вы и так знаете. Я знаю, что вы этим занимаетесь, просто хотел бы ваши оценки услышать. Все-таки здесь нужно двигаться и стараться двигаться интенсивно", - отметил глава государства.

Среди ключевых проблемных точек Путин назвал большой износ коммунальных сетей. "Это водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение. Свыше 70%, по-моему, сетей теплоснабжения изношены. Также электроснабжение", - сказал президент и попросил обратить на этот перечень особое внимание.

Воскресенский сообщил, что в области работает "достаточно сильная компания - региональный "Водоканал". "Изначально "Водоканал" занимался исключительно областным центром, но сейчас в район за районом, именно в проблемные районы "Водоканал" заходит, как раз как вы сказали, в форме концессий, берет в управление сети, чтобы навести там порядок. Вы абсолютно правы, износ кое-где просто колоссальный, люди от этого страдают", - признал губернатор.

Говоря о проблеме износа теплосетей, Воскресенский сообщил, власти региона работают с правительством по получению инфраструктурных бюджетных кредитов под 3%. "Мы сейчас эти проекты структурируем. Но нужно внимательно все посчитать, потому что в стране был разный опыт, к сожалению, в разных регионах, вы знаете, этих концессий в теплосетях. Поэтому здесь мы очень внимательно к этому подходим", - отметил он. Путин также обратил внимание руководителя области на вопрос инвестиций, которые нужны "для того, чтобы ситуация развивалась, и для того, чтобы уровень жизни повышался, доходы граждан повышались".