Россия исключит кормовые бобы из-под действия ответных мер 2014 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию на заседании в понедельник решила исключить из-под действия ответных ограничительных мер 2014 года кормовые бобы, сообщает Минэкономразвития РФ. Отмена ограничительных мер позволит импортировать семена для выращивания бобов, используемых в качестве кормовой базы.

"Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию на заседании в понедельник, 16 августа, приняла решение исключить из-под действия принятых в 2014 году ответных ограничительных мер кормовые бобы (крупно- и мелкосемянные) для посева. С соответствующей инициативой выступил Россельхознадзор и правительство Калининградской области", - говорится в сообщении.

"Данная культура также способствует восстановлению плодородия земель, их азотному обогащению, особенно тяжелых глинистых и подзолистых почв на северо-западе России", - отмечает министерство.

Также принято предложение внести изменения в постановление правительства, которое предусматривает обязательную регистрацию на бирже внебиржевых договоров по зерну, и дополнить его аналогичными нормами по договорам о реализации подсолнечного масла.

"Данная мера вводится для формирования национальных биржевых индикаторов и последующего их использования для расчета размера экспортной пошлины на данную продукцию (вступает в силу с 1 сентября 2021 года)", - говорится в сообщении.

Проекты двух нормативных актов правительства будут подготовлены в ближайшее время.