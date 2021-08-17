Сбербанк присоединился к программе Ростуризма по льготному кредитованию отельеров

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сбербанк присоединился к программе Ростуризма по льготному кредитованию строительства отелей. Об этом сообщил во вторник журналистам вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сергей Бессонов.

"Мы рады присоединиться к программе. Сейчас в активе Сбера уже около 100 потенциальных сделок, подпадающих под критерии программы, с лимитом кредитования более 150 млрд рублей. Из них примерно 30 млрд рублей мы планируем предоставить до конца 2021 года", - сказал он.

Большинство проектов заявлены к реализации на Черноморском побережье, в регионах Северного Кавказа и Минеральных Вод, на Байкале, в Москве и Санкт-Петербурге, пояснили в Сбербанке. "Мы рассчитываем, что мы сможем заключать кредитные договоры и уже начинать финансирование в ноябре этого года. Сейчас идет период принятия решений по проектам. Надеюсь, что 30-40 проектов мы сможем начать финансировать в этом году", - пояснил Бессонов.

В рамках программы, рассчитанной на срок до 2024 года, российские инвесторы смогут получить кредит по ставке 3-5% на строительство и реконструкцию отелей. Главные критерии отбора проектов - качество номерного фонда (минимум три звезды) и круглогодичное функционирование объекта.

Проценты по кредиту в размере ключевой ставки Банка России будут субсидироваться из бюджетных средств - на эти цели правительством РФ уже предусмотрено 18,8 млрд рублей, в том числе 10 млрд рублей на 2021-2023 годы, уточнили в Сбербанке.