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Россия направит в ЕЭК предложение обнулить ввозные пошлины в ЕАЭС на ДСП

Принимаемая мера направлена на стабилизацию рынка стройматериалов и насыщение его продукцией, отметили в Минэкономразвития

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Подкомиссия по таможенному регулированию направит в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложение обнулить ввозные пошлины в ЕАЭС на древесно-стружечные плиты (ДСП). Об этом сообщает Минэкономразвития РФ.

"По предложению Казахстана планируется обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты. По информации Минпромторга России, в 2021 году в России вырос объем потребления ДСП, а его стоимость на мировых рынках - возросла. Таким образом, принимаемая мера направлена на стабилизацию рынка стройматериалов и насыщение его продукцией", - говорится в сообщении.

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