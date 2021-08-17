Минцифры: передача данных через ТСПУ создаст условия для укрепления безопасности России

МОСКВА, 17 августа./ТАСС/. Минцифры опубликовало проект постановления, согласно которому устанавливаются требования к порядку пропуска трафика в сетях передачи данных через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Принятие проекта приказа создаст условия для дальнейшего усиления обеспечения целостности и безопасности государства, а также прекращения распространения запрещенной на территории Российской Федерации информации. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

"Передача данных через ТСПУ создаст условия для укрепления целостности, устойчивости и безопасности государства, поможет обеспечить правопорядок и прекратить распространение запрещенной информации", - сообщили ТАСС в Минцифры.

Как следует из пояснительной записки к документу, проектом предполагается: обеспечение пропуска трафика через ТСПУ, в том числе установленных в сети связи взаимодействующего оператора связи; обеспечение симметрии при прохождении входящего и исходящего трафика через узлы связи сети передачи данных для абонентов и пользователей - физических лиц; возможность асимметричного прохождения входящего и исходящего трафика через узлы связи сети передачи данных для абонентов и пользователей - юридических лиц.

В Минцифры добавили, что необходимое оборудование операторам связи бесплатно предоставит Роскомнадзор.

"ТСПУ уже установлены или будут установлены в сети связи операторов связи в соответствии с правилами установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора связи технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 г. № 126", - заключили в министерстве.

Предполагается, что новые правила вступят в силу 1 декабря 2021 года.