Видеосервис Premier и группа компаний Viasat заключили соглашение о партнерстве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Зрителям видеосервиса Premier станет доступна подписка на 11 телеканалов группы компании Viasat и онлайн-кинотеатр ViP Play благодаря заключенному соглашению о партнерстве, сообщили ТАСС в пресс-службе Premier.

В рамках контентного партнерства зрителям Premier будет доступна подписка на 11 телеканалов Viasat: TV1000, TV1000 "Русское кино", TV1000 Action, Viasat Explore, Viasat Nature, Viasat History, ViP Premiere, ViP Megahit, ViP Serial, ViP Comedy, Viasat Sport HD и онлайн-кинотеатр ViP Play.

"В пакете пользователям Premier станут доступны такие сериалы как: "Убивая Еву", "Рассказ служанки", "Доктор Хаус" и другие проекты, а также фильмы российского и зарубежного производства, классика мирового кино, лучшие новинки кинофильмов и мультфильмов", - говорится в сообщении.

Группа компаний Viasat в России и странах СНГ владеет 13 каналами платного телевидения, а также онлайн-кинотеатром ViP Play.

Premier - видеоплатформа с оригинальными сериалами, а также проектами развлекательных и спортивных телеканалов холдинга "Газпром-медиа".