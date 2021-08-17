Ozon планирует увеличить оборот в 2021 году более чем в два раза

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Онлайн-площадка Ozon повысила прогноз роста оборота по итогам 2021 года до 110%, сообщает компания. Ранее Ozon прогнозировал рост показателя на уровне 100%.

"Ozon повышает прогноз роста GMV, включая услуги, до 110% в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Ozon подтверждает прогноз по капитальным затратам компании в размере от 20 до 25 млрд рублей по итогам 2021 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, среднегодовой темп роста Ozon за два года составил 136%, что подтверждает тенденцию трехзначного роста бизнеса. В перспективе четырех - пяти лет Ozon рассчитывает занять порядка трети российского e-commerce рынка.

"За последние три с половиной года Ozon стал одной из крупнейших российских e-commerce площадок с оборотом почти 1 млрд рублей в день. Во втором квартале 2021 года число заказов на нашей площадке выросло на 180%, а частота заказов наших клиентов увеличилась на 40%. Этому способствовало расширение логистической инфраструктуры, развитие наших продуктов и сервисов и, конечно, рост ассортимента до 27 млн товарных наименований благодаря значительному увеличению числа продавцов на нашей платформе. У российского e-commerce огромный потенциал роста, мы видим его и в основном бизнесе, и в новых вертикалях - это финансовые продукты и сервис быстрой доставки Ozon Express", - отметил генеральный директор Ozon Александр Шульгин, слова которого приводятся в сообщении.

Оборот компании

Оборот от продаж Ozon (показатель GMV, включая НДС) во II квартале вырос на 94% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 89 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA во втором квартале составила минус 9,1 млрд рублей по сравнению с минус 1,8 млрд рублей во втором квартале 2020 года. Таким образом, отношение скорректированной EBITDA к GMV, включая услуги, составило 10,3% по сравнению с 3,9% во втором квартале 2020 года.

Доля маркетплейса достигла 62,1% от GMV, включая услуги, по сравнению с 47,4% во втором квартале 2020 года. Количество продавцов платформы к 30 июня составило около 50 тыс., что более чем в три раза больше, чем годом ранее. "60% селлеров, пришедших на Ozon во втором квартале 2021 - региональные предприниматели. Это подтверждает, насколько важны наши инвестиции в региональную инфраструктуру для продавцов маркетплейса и снижение комиссий, которое сняло барьеры для небольших бизнесов и продавцов недорогих товаров и привлекло на нашу платформу большое количество локальных компаний", - отметил операционный директор Ozon Даниил Федоров, слова которого приводятся в сообщении.

Во втором квартале площадка почти в три раза увеличила количество выполненных заказов, до 40,9 млн по сравнению с 14,6 млн заказов за аналогичный период 2020 года. Количество активных клиентов по итогам июня 2021 составило 18,4 млн, что на 80% больше, чем годом ранее. Средняя частота заказов на покупателя составила 6,6 в год против 4,7 во II квартале 2020 (рост на 40%).

На 30 июня 2021 года под управлением Ozon находилось более 15 000 точек выдачи заказов против 10 000 на конец 2020 года. Ассортимент площадки на конец июня составлял порядка 27 млн товарных наименований, увеличившись в годовом сопоставлении более чем в два раза.

Основными акционерами Ozon являются АФК "Система" и Baring Vostok.