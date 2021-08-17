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Транспортная стратегия предполагает создание ВСМ Санкт-Петербург - Москва - Казань

Стратегия также предполагает увеличение пропускной способности Восточного полигона до 240 млн тонн к 2035 году

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Транспортная стратегия РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года предполагает создание высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Москва - Казань. Об этом говорится в документе (ТАСС ознакомился с копией).

"Высокоскоростная железнодорожная магистраль Санкт-Петербург - Москва - Казань объединит крупнейшие агломерации европейской части Российской Федерации в зоны двухчасовой доступности", - говорится в стратегии.

Стратегия предполагает увеличение пропускной способности Восточного полигона до 240 млн тонн к 2035 году. 

Как отмечается в стратегии, предусмотрено "...развитие экспортоориентированной железнодорожной инфраструктуры, в частности поэтапное увеличение провозной способности Восточного полигона до 240 млн тонн к 2035 году".

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Россия
Транспортная стратегия предполагает перемещение между городами РФ за 12 часов к 2035 году
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