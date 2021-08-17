Транспортная стратегия предполагает создание ВСМ Санкт-Петербург - Москва - Казань

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Транспортная стратегия РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года предполагает создание высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Москва - Казань. Об этом говорится в документе (ТАСС ознакомился с копией).

"Высокоскоростная железнодорожная магистраль Санкт-Петербург - Москва - Казань объединит крупнейшие агломерации европейской части Российской Федерации в зоны двухчасовой доступности", - говорится в стратегии.

Стратегия предполагает увеличение пропускной способности Восточного полигона до 240 млн тонн к 2035 году.

Как отмечается в стратегии, предусмотрено "...развитие экспортоориентированной железнодорожной инфраструктуры, в частности поэтапное увеличение провозной способности Восточного полигона до 240 млн тонн к 2035 году".