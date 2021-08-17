Транспортная стратегия предполагает перемещение между городами РФ за 12 часов к 2035 году

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Транспортная стратегия РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года предполагает возможность перемещения между всеми городами РФ с населением более 100 тыс. человек в течение не более 12 часов к 2035 году Об этом говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

"К 2035 году будут достигнуты следующие прогнозные результаты: <…> возможность перемещения между всеми городами Российской Федерации с населением более 100 тыс. человек в течение не более 12 часов", - говорится в стратегии.