Около 300 человек стали участниками конгресса индустрии детских товаров в Подмосковье

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Порядка 300 человек стали участниками регионального конгресса индустрии детских товаров "Устойчивое развитие в интересах детства" в Московской области. В рамках форума планируется обсуждение ключевых проблем производителей товаров для детей и меры поддержки, об этом сообщила во вторник журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Региональный конгресс индустрии детских товаров "Устойчивое развитие в интересах детства" проходит в Московской области с 17 по 19 августа.

"Мне очень приятно отметить, что это первый форум, который стартует в нашей стране, и его площадкой стала Московская область. Здесь сегодня собрались наши производители. Хочу отметить, что Московская область - номер один производству детских товаров. Около 300 участников здесь у нас сейчас. Я надеюсь, что за три дня плодотворной работы, интересной, коллеги, производители, бизнесмены пообщаются друг с другом, обменяются полезной информацией, поговорят с представителями министерств и ведомств Московской области, узнают новых о мерах поддержки", - сказала Зиновьева.

Она выразила надежду, что тенденция проведения подобных мероприятий, посвященных товарам для детей, будет в дальнейшем продолжена и в других регионах страны.

Также в ходе конгресса проходит выставка детских товаров от региональных производителей, где продукцию представляют более 20 компаний.

Как ранее сообщала пресс-служба Мининвеста Подмосковья, участники конгресса обсудят с профильными министерствами и ведомствами региона ключевые проблемы предприятий, представят новые инвестиционные проекты и меры повышения инвестиционной привлекательности региона, предложения по реализации специализированных программ поддержки.