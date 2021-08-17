Правительство поддержало законопроект об ужесточении контроля за антибиотиками в АПК

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство России поддержало законопроект об ужесточении контроля за использованием антибиотиков в сельском хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"На заседании правительства был поддержан пакет поправок в закон "о ветеринарии" и "об обращении лекарственных средств", подготовленный Россельхознадзором. Законопроект вводит запрет на добавление противомикробных препаратов в корма без рецепта", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в аппарате вице-премьера, проект закона в ближайшее время будет направлен в Государственную думу.

"Поправки направлены на усиление контроля за применением антибактериальных препаратов в животноводстве и птицеводстве. По экспертным оценкам неконтролируемое применение антибиотиков является одной из причин антибиотикорезистентности - устойчивости возбудителей инфекций к лекарственным средствам. Законопроект вводит нормы по рецептурному отпуску препаратов, что позволит снизить случаи их безосновательного использования и улучшит качество и безопасность готовой продукции", - сказала Абрамченко, слова которой приводятся в сообщении.

Согласно законопроекту, предлагается установить запрет на добавление антимикробных препаратов в корма и реализацию таких кормов при отсутствии требования или рецепта.

Предстоит установить категории лиц, которым требуется наличие лицензии на фармацевтическую деятельность для добавления антимикробных препаратов в корма при их производстве и реализации.

Оформление рецепта на лекарственный препарат для ветеринарного применения будет возможно в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии.

Россельхознадзор наделяется полномочием по утверждению перечня лекарственных средств для ветеринарного применения, в том числе антимикробных препаратов, отпускаемых по рецептам или требованиям, формы требований, порядка их оформления, учета и хранения.

Вступление в силу федерального закона предусмотрено с 1 сентября 2022 года.

Мнение экспертов

"Есть исследования Всемирной организации здравоохранения, где они говорят, что более 70% производимых антибиотиков в мире используется в первую очередь в животноводстве. И это не обязательно ветеринарная служба это делает, чаще всего такие препараты используют фермеры при кормлении животных для того, чтобы увеличить рентабельность. И как только мы начинаем так внедряться в мир бактерий, бактерии отвечают нам соответственно, очень быстро. На разработку новых антибиотиков уходят годы и миллионы долларов, а бактериям для того, чтобы выработать механизмы устойчивости нужны считанные дни или недели",- считает заведующий кафедрой "Биология и общая патология" Донского государственного технического университета Алексей Ермаков, слова которого также приводятся в сообщении.

"Неосознанное использование кормов с антибактериальными препаратами - серьезная проблема. Контроль здесь имеет первостепенное значение, но прежде чем принимать меры, мы сначала могли бы повысить осведомленность у людей и объяснить им о существовании такой проблемы. Также эта проблема должна контролироваться на законодательном уровне, поэтому МЭБ разработал соответствующие рекомендации для стран, что необходимо включить в национальное законодательство, чтобы никто не мог пойти и купить антибиотики без рекомендации врача, - мы должны изменить эту рутинную практику для людей во всех странах", - в свою очередь отметил руководитель Регионального представительства международного эпизоотического бюро по Европе в Москве Будимир Плавшич.