"Алроса" не ждет изменения НДПИ для алмазодобывающей отрасли

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. "Алроса" не ждет изменения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для алмазодобывающей отрасли в ближайшее время, сообщил начальник управления по корпоративным финансам "Алросы" Сергей Тахиев в ходе онлайн-конференции инвестиционной компании БКС.

"По нашей компании у меня нет какой-то информации, что кто-то планирует нам повысить налоги. Мы и так уже платим в два раза больше, чем остальные [металлурги]", - сказал он.

Топ-менеджер "Алросы" отметил, что в последние годы уже произошло изменение базы расчета НДПИ для алмазодобытчиков.

"Это изменение уже прошло, и мы уже начали показывать его, начиная с прошлого года. Так что тоже этот факт, наверное, отыгран, и в принципе, если это изменение и было, то оно уже прошло", - добавил Тахиев.

О госрегулировании цен на металлы

Президент России Владимир Путин 6 августа заявил, что налог на добычу полезных ископаемых в сфере металлургической промышленности будет повышен с 2022 года.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что правительство РФ прорабатывает вопрос о повышении налоговой нагрузки на металлургов с 2022 года. Речь идет о привязке ставки налога на добычу полезных ископаемых к мировым котировкам, что позволит, как и в нефтяной сфере, изымать сверхдоходы отрасли в период высоких цен.

Инициатором изъятия сверхдоходов у металлургов ранее выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он, в частности, заявил, что в 2020 году компании металлургической отрасли подняли внутренние цены на металлопродукцию вслед за глобальными и "нахлобучили" бюджет примерно на 100 млрд рублей. По этой причине с 1 августа 2021 года правительство повысило пошлины на вывоз металлопродукции на период до конца года.