Продавцы на СПбМТСБ с 18 августа смогут сообщать о планах по цене топлива до начала торгов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Продавцы на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) смогут с 18 августа сообщать об индикативном уровне намерений по цене и объемам реализации нефтепродуктов до начала торгов. Об этом говорится в сообщении биржи.

"Начиная с 18 августа текущего года биржа даст возможность продавцам до начала торгов сообщать об индикативном уровне намерений по цене и объемам реализации нефтепродуктов в торговую сессию текущего дня", - указывается в сообщении.

Как считают в СПбМТСБ, подобное повышение уровня предторговой информационной прозрачности позволит более качественно планировать как реализацию, так и приобретение топлива трейдерами и конечными потребителями. В третьей декаде августа продавцы также смогут обозначать ценовые индикативы непосредственно средствами системы торгов биржи.

"По итогам каждого торгового дня сводная информация по изменению цен и объемов будет предоставляться в Минэнерго и ФАС России", - отмечается в сообщении.

Кроме того, с 18 августа будет введено 100-процентное денежное обеспечение сделок по перепродаже нефтепродуктов на базисах нефтеперерабатывающих заводов. При этом в СПбМТСБ отмечают, что данная мера будет носить предупредительный характер, поскольку в первой половине августа 2021 года доля перепродаж на базисах НПЗ по автомобильным бензинам составила 0%, а по дизельному топливу - 0,2%.