"Ростелеком" предложил создать специальный фонд для развития инфраструктуры связи

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский предложил создать специальный целевой фонд для развития инфраструктуры связи. Об этом он сообщил в ходе стратегической сессии "Единой России" "Цифровое будущее России".

"Мы неоднократно на разных площадках обсуждали необходимость провести дискуссию о включении в число плательщиков для создания такого централизованного фонда растущего сегмента, это те цифровые компании, которые сегодня через интернет продают свои услуги, продукты. Это и крупные зарубежные игроки, и российские лидеры, мы все видим, что у них выручка растет очень серьезно", - отметил Осеевский.

Глава "Ростелекома" добавил, что необходимо увеличить инвестиции в проект по устранению цифрового неравенства (УЦН), реализуемый компанией в соответствии с госконтрактом. Он отметил, что целевым источником для финансирования проекта являются взносы всех операторов. "Из-за того, что рынок уже зрелый, фактически, объем этих ежегодных платежей фиксированный, потенциала для дальнейшего роста нет", - добавил Осеевский.

В соответствии с государственным контрактом "Ростелеком" реализует первую фазу проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года, она предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в интернет населенных пунктов, в которых проживают от 250 до 500 человек. Это почти 14 тыс. поселков, сел, деревень, станиц и аулов по всей стране. В 2021 году стартовала вторая фаза проекта устранения цифрового неравенства. Она включает обеспечение высокоскоростного интернета в селах и деревнях с населением от 100 до 250 человек, а также начало предоставления в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек) услуг мобильной связи, где они в настоящее время недоступны.

По словам Осеевского, реализация второго этапа проекта может занять десять лет. "В силу большой капиталоемкости второй этап нашего проекта займет 10 лет. 10 лет, мне кажется, это очень долго", - сообщил глава компании.