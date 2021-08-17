Число экологически чистых авто на Хайнане за январь-июль выросло на 21,1 тыс.

ХАЙКОУ /Китай/, 17 августа. /ТАСС/. Общее число новых автомобилей на альтернативных источниках энергии, зарегистрированных в южной китайской провинции Хайнань с января по июль этого года, превысило 21,1 тыс. единиц. Такие данные публикует во вторник информационный ресурс "Наньхайван" .

Соответствующий показатель к июлю составил уже 84,48% от того количества транспортных средств, которые по плану должны быть выведены на хайнаньский рынок текущем году. Прирост за январь-июль в годовом выражении составил 150,64%. Только за июль на Хайнане было зарегистрировано свыше 4,7 тыс. таких транспортных средств - рост в годовом выражении на 119,15%.

Хайнань - первая провинция Китая, объявившая о планах к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты местной экологии. Для этого правительство поощряет покупку населением электромобилей и машин с гибридной силовой установкой, а также развивает необходимую для них инфраструктуру. В провинции действует политика субсидирования покупок частными лицами таких транспортных средств на сумму от 3 тыс. до 10 тыс. юаней ($463-1 545). Размер субсидий зависит от стоимости автомобиля.

В текущем году власти Хайнаня объявили о планах увеличить число экологически чистых автомобилей на дорогах провинции еще на 25 тыс. единиц, а также значительно расширить сеть станций для подзарядки электромобилей. 25 тыс. автомобилей в 2021 году также ограничена программа субсидирования.