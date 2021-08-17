Газификация курганских райцентров и сел потребует 21 млрд рублей до 2025 года

ТАСС, 17 августа. Курганские власти и "Газпром" направят порядка 21 млрд рублей на газификацию районных центров и сел области до 2025 года с учетом планов догазификации. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков во время прямой линии с жителями во вторник.

Ранее сообщалось о планах компании "Газпром межрегионгаз Курган" по газификации десяти районных центров и городов Курганской области - Куртамыша, Лебяжье, Макушино, Петухово, Половинного, Частоозерье, Целинного, Альменево, Звериноголовского и Глядянского. Полная стоимость проекта с учетом регионального финансирования не называлась.

"Газпром" делает магистральную часть - наиболее дорогую часть, это перекачивающая станция и магистральная труба. В деньгах "Газпрома" она обойдется в 17,5 млрд рублей до 2025 года. <…> Наша часть - только открытая часть - 2,5 млрд рублей. <…> Плюс будет еще так называемый проект догазификации - те населенные пункты, которые будем газифицировать за свой счет. Таким образом, мы видим уже расходы в размере более 3,5 млрд рублей за этот же период. В совокупности почти 21 млрд", - сказал Шумков.

Он уточнил, что в результате газ получат десять районных центров и 116 сел. В частности, газ планируется провести к территории известного курганского курорта у озера Медвежье, сопоставимого по лечебным свойствам с Мертвым морем.

Губернатору поступило около 850 вопросов, в топ-5 тем вошли вопросы о принудительной вакцинации, ремонте и содержании дорог, обеспечении жителей чистой питьевой водой, газификации и благоустройстве территорий.