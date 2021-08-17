В Узбекистане ждут восстановления торговли с Афганистаном

ТЕРМЕЗ /Узбекистан/, 17 августа. /ТАСС/. Торгово-экономические связи Ташкента с Кабулом, несмотря на обострение ситуации в Афганистане, вызванное сменой власти в стране, должны скоро восстановиться. Такое мнение высказал во вторник директор крупнейшего на юге Узбекистана логистического терминала "Термез Карго Центр" Нодирбек Джалилов в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Уверен, что в ближайшие недели объемы торговли между Узбекистаном и Афганистаном не только восстановятся, но и, возможно, возрастут", - сказал Джалилов. По его мнению, на торговлю с Афганистаном значительное влияние оказывала коррумпированность чиновников в этой стране.

"При Ашрафе Гани коррупция проникла во все сферы, особенно в сферу международных перевозок, как правило, здесь, на КПП "Термез - Хайратон" экспортеры и транзитеры оплачивали все таможенные пошлины, но затем, по мере продвижения по территории Афганистана, с них вымогали эту сумму еще три-четыре раза", - объяснил Джалилов. Талибы же (радикальное движение "Талибан" запрещено в РФ), по его словам, во время своего предыдущего правления жестко пресекали факты подобной коррупции.

По данным Джалилова, ранее через КПП на мосту "Термез - Хайратон" перевозили ежегодно до 5 млн тонн различных грузов, примерно 70% которых уходили транзитом через Афганистан до портов Пакистана. Узбекистан в основном поставлял в Афганистан горюче-смазочные материалы, а Афганистан транзитом через Узбекистан вывозил в Европу свои сухофрукты.

В конце июля заместитель главы администрации Сурхандарьинской области Узбекистана Джурабек Тураев сообщил ТАСС, что Афганистан является серьезным торгово-экономическим партнером этого граничащего с ним региона. В настоящее время на его территории работают более 180 совместных узбекско-афганских предприятий.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Как заявляют представители талибов, война в стране завершилась. Однако эксперты полагают, что еще слишком рано говорить о какой-либо стабилизации и восстановлении экономики, о чем свидетельствует непрекращающейся поток беженцев из Афганистана.