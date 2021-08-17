Талибы заинтересованы в постройке газопровода ТАПИ

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) заинтересовано в постройке транснационального газопровода Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ) и реализации других крупных инфраструктурных проектов в стране. Об этом во вторник в интервью телеканалу Sky News заявил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

"У нас в стране есть и другие крупные проекты. Это газопровод ТАПИ, проекты строительства железных дорог и другие. Наше [политическое] крыло надеется, что работа по их воплощению в жизнь будет начата", - сказал он.