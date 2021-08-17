"Газпром" ожидает роста продаж газомоторного топлива в 2021 году на 10-15%

ОКУЛОВКА /Новгородская область/, 17 августа. /ТАСС/. "Газпром газомоторное топливо" (дочернее предприятие "Газпрома") ожидает в 2021 году роста продаж газомоторного топлива на 10-15%. Об этом сообщил во вторник журналистам генеральный директор компании Тимур Соин.

"В прошлом году всего по России реализовано 1,1 млрд куб. м газа. В этом году планируем прирост как минимум на 10-15%, то есть до 1,2 млрд куб. м", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее в пресс-службе компании агентству сообщали, что объем продаж компримированного природного газа в России за последние пять лет вырос в два раза.