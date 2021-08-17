"Газпром" перевел на природный газ 60% своего транспортного парка

ОКУЛОВКА /Новгородская область/, 17 августа. /ТАСС/. "Газпром" перевел на природный газ 60% своего транспорта, пригодного к такому переходу. Об этом журналистам рассказал во вторник заместитель начальника департамента ПАО "Газпром" Андрей Савин.

"Собственный парк мы также переводим на компримированный природный газ, сейчас начинаем переходить на сжиженный. В Газпроме около 60% парка транспортных средств, возможных к переводу [на эти виды топлива], эксплуатируется на природном газе. <...> Сегодня есть экономическая составляющая по возможности перехода. Для себя мы ставили задачи по переводу парка более 50%, сейчас 60%. По крайней мере, мы постепенно наращиваем, получается довольно весомый экономический эффект от этой программы", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Савин уточнил, что в настоящее время в "Газпроме" переведено на природный газ более 12 тыс. единиц транспорта.