ФАС удовлетворила ходатайство "Эрман СЕ" о приобретении "Кампина"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство германского производителя молочной продукции "Эрман СЕ" о приобретении подмосковной "Кампины". Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России удовлетворила ходатайство компании "Эрман СЕ" (Германия) о приобретении ООО "Кампина" (Московская обл., г. Ступино). <…> По мнению антимонопольного ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке молочной продукции", - отмечается в сообщении.

Сделку должны одобрить антимонопольные ведомства стран Евразийского экономического союза - России, Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. На текущий момент ее одобрили Россия, Белоруссия и Узбекистан. О планируемой сделке стало известно в мае 2021 года. "Эрман" будет управлять молочным производством в Ступино (Московская область) и развивать бренды молочных продуктов Fruttis и Nezhny.

ООО "Кампина" - российское подразделение нидерландской компании Friesland Campina, которая производит молочные продукты под брендом Campina.