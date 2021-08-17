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Первые газозаправочные станции открылись на трассе М-11 "Нева"

Их пропускная способность составит 150 автомобилей ежесуточно

ОКУЛОВКА /Новгородская область/, 17 августа. /ТАСС/. Компания "Газпром газомоторное топливо" открыла во вторник первые криогенные автозаправочные станции (криоАЗС) на трассе М-11, расположенные зеркально в городе Окуловка Новгородской области, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня вводим первые на северо-западе объекты криоАЗС. Эти АЗС заправляют автомобили компримированным природным и сжиженным природным газом (СПГ и КПГ). Мы видим достаточно серьезную динамику и рост спроса на эти виды топлива", - сказал на церемонии открытия генеральный директор компании "Газпром газомоторное топливо" Тимур Соин.

КриоАЗС оборудованы колонкой СПГ производительностью 12 тыс. тонн топлива в год и двумя колонками КПГ общей производительностью 3,9 млн кубометров в год. Пропускная способность газозаправочных комплексов составляет 150 автомобилей ежесуточно.

Как отметил Соин, до конца года компания планирует построить в России еще пять криоАЗС. С учетом этих АЗС общее количество газовых заправок компании к началу 2022 года превысит 350 единиц.

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РоссияНовгородская область
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