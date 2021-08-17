Строительство скоростной трассы Сочи - Новороссийск могут начать в 2030 году

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Строительство скоростной дороги Сочи - Новороссийск, согласно транспортной стратегии России, может начаться в 2030 году.

"С 2030 года планируется начать строительство скоростной автомобильной дороги между Новороссийском и Сочи", - говорится в транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (с копией документа ознакомился ТАСС).

В июле вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что правительство изучает возможные варианты разгрузки дорог, которые ведут в города Новороссийск и Сочи на черноморском побережье Краснодарского края. Вице-премьер также совершил поездку в Краснодарский край, чтобы посмотреть трассировку дороги от Джубги до Сочи.

Проект строительства трассы от Джубги до Сочи планируется разбить на этапы и в первую очередь построить на самых загруженных участках обходы Сочи, Туапсе и Лазаревского.

По итогам Госсовета в конце сентября прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству проработать проекты развития автотрасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью России. В летний период загруженность дорог в Краснодарском крае достигает пика, на трассах, ведущих к Черноморскому побережью, образуются пробки. Кроме того, в регионе установилась жаркая погода, которая влияет на износ дорожного покрытия.