В Москве могут появиться еще семь индустриальных кварталов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Общий объем инвестиций для реализации проектов развития семи территорий бывших промышленных зон в Москве может составить более 500 млрд рублей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить сроки разработки проектов комплексного развития территорий (КРТ) бывших промзон.

"Сейчас у нас в работе порядка 130 проектов КРТ общей площадью около 2 тыс. га, по решению штаба будут проработаны еще семь проектов - общей площадью более 91 га. Участки расположены в Южнопортовом, Пресненском, Бескудниковском и Ярославском районах, а также в районах Свиблово, Южное Чертаново и Новогиреево. Инвестиции по семи объектам превысят 500 млрд рублей, а бюджетный эффект для города от реорганизации участков бывших промзон мы ожидаем порядка 63 млрд рублей в год. Будет создано более 35 тыс. рабочих мест", - сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что два проекта будут реализованы в СВАО, остальные - в ЦАО, САО, ВАО, ЮАО и ЮВАО.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, в каждом будущем индустриальном квартале предусмотрена жилая, общественно-деловая застройка и создание производственных мощностей.

"Инвесторы возведут около 2,3 млн кв. м недвижимости. Почти 2 млн кв. м займет общественно-деловая застройка, а 124 тыс. кв. м - высокотехнологичные производства. Будет построено 225 тыс. кв. м жилья, в том числе больше половины - 121 тыс. кв. м - в рамках программы реновации", - пояснил он.

О проекте

Проект "Индустриальные кварталы" (Комплексное развитие территорий) позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года - это проект комплексного развития территории в производственной зоне "Октябрьское поле" на общей площади 5,92 га. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 млрд рублей, бюджетный эффект - около 1,8 млрд рублей. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.

Всего комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более 7 трлн рублей.