В России построили первый в Европе испытательный стенд для оборудования заводов СПГ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. "Атомэнергомаш" (машиностроительный дивизион Росатома) завершил строительство первого в Европе и третьего в мире испытательного стенда для оборудования средне- и крупнотоннажных заводов сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщили во вторник в пресс-службе дивизиона.

"Комплекс возведен на площадке НИИЭФА (Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д. В. Ефремова, входит в Росатом) в Санкт-Петербурге, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Проект реализован в соответствии с постановлением правительства РФ", - говорится в сообщении.

На стенде планируется проводить сертификационные испытания как российского, так и завозимого в РФ иностранного оборудования для производства СПГ. При необходимости стенд можно адаптировать для испытаний другого оборудования.

"Завершение строительства стенда для испытаний оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ на территории России позволит снизить зависимость от поставок импортного оборудования и будет способствовать развитию нового сектора российской промышленности", - приводятся в сообщении пресс-службы слова генерального директора АО "Атомэнергомаш" Андрея Никипелова. Кроме того, по мнению Никипелова, повышение доступности испытаний на специализированной площадке в России позволит отечественным производителям расширить линейку оборудования и повысить его конкурентоспособность по отношению к зарубежным аналогам.

Производство оборудования для СПГ-проектов является сегодня одним из ключевых направлений развития неатомных бизнесов машиностроительного дивизиона Росатома. В 2020 году был запущен в промышленную эксплуатацию первый в истории российской нефтегазохимии крупнотоннажный насос для перекачивания сжиженного природного газа, самостоятельно разработанный и изготовленный отечественным производителем - "ОКБМ Африкантов" (входит в "Атомэнергомаш"). Ранее предприятия "Атомэнергомаша" освоили производство среднетоннажных спиральновитых теплообменников СПГ и систем очистки бурового раствора для нефтегазового сектора. В планах - расширение номенклатуры и локализация широкой линейки оборудования для проектов крупнотоннажного производства СПГ, ледоколов на СПГ и танкеров-газовозов, осуществляющих перевозку СПГ.

Об АО "Атомэнергомаш"

АО "Атомэнергомаш" - машиностроительный дивизион Госкорпорации "Росатом", крупнейшая по объемам производства и выручке энергомашиностроительная компания России. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Технологии и оборудование дивизиона обеспечивают работу около 15% АЭС в мире и 40% ТЭЦ в РФ и странах СНГ.