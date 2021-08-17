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Росавтодор в 2021 году дополнительно получит 16,7 млрд рублей на развитие дорог в регионах

Из этой суммы 8 млрд рублей направят на ремонт автодорожной инфраструктуры в Крыму

МОСКВА, 17 августа./ТАСС/. Росавтодору в этом году выделят дополнительные 16,7 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры в регионах из резервного фонда правительства РФ, говорится в сообщении дорожного агентства.

"7 августа 2021 года на заседании правительства Российской Федерации было одобрено выделение Росавтодору в 2021 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительных бюджетных ассигнований", - отмечается в сообщении.

Из этой суммы 8 млрд рублей будет направлено на ремонт автодорожной инфраструктуры в Крыму, что позволит до конца года привести в нормативное состояние 254 км дорог.

Оставшаяся сумма - 8,7 млрд рублей пойдет на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и ведомственной программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения".

"На эти средства планируется проведение дорожных работ в 23 субъектах Российской Федерации. В частности, будет приведено в нормативное состояние 227 км дорог, 34 моста и путепровода, до конца года специалисты завершат работы на 135 км", - уточняют в Росавтодорое.

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