Visa выступила против решения Wildberries учитывать комиссии в цене товара

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Visa обеспокоена решением крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries начать взимать комиссию при оплате покупок по картам Visa в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Visa.

"Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными", - сообщила пресс-служба Visa. В компании в отношении принятого ретейлером решения убеждены, что "такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе". Visa, по сообщению пресс-службы, последовательно выступает против такой практики и убеждена, что у потребителей должна быть возможность выбирать наиболее удобный для себя способ оплаты.

Ретейлер, в свою очередь, отмечает, что размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему.

"16 августа мы снизили цены на товары на Wildberries с учетом тарифов платежных систем и предложили покупателям самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться. Теперь наши пользователи видят, как складывается цена на товар, и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках на Wildberries", - сообщили в пресс-службе интернет-магазина.

В компании подчеркнули, что "не вводили каких-либо дополнительных комиссий - эти комиссии существовали всегда, но просто не отображались". Ретейлер отметил, что пользуясь отечественными платежными системами россияне не платят комиссии при использовании карт "Мир", в Системе быстрых платежей и SberPay.