В ЯНАО организовали круглосуточную трансляцию со стройки крупнейшего аэропорта региона

ТАСС, 17 августа. Круглосуточное видеонаблюдение, доступное пользователям интернета, организовано на строительной площадке нового пассажирского терминала аэропорта Нового Уренгоя, крупнейшего в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Мы понимаем значимость и общественное внимание к проекту и стремимся предоставлять жителям региона актуальную информацию о ключевых событиях строительства нового пассажирского терминала аэропорта. Видеотрансляция на официальном сайте позволит всем желающим в реальном времени наблюдать за этапами возведения нового здания вплоть до завершения строительства", - цитирует пресс-служба исполнительного директора аэропорта Нового Уренгоя Романа Бочкова.

Модернизация аэропорта Нового Уренгоя - первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях. Сейчас на строительной площадке нового аэровокзала завершены работы по устройству фундамента, выполнены работы по обратной засыпке, устройству фундаментных балок и железобетонных несущих колонн, ведутся работы по монтажу металлоконструкций. Продолжаются работы по прокладке коммуникаций к терминалу: теплосети, водопровода и линии электропитания. В проекте задействовано в среднем 300 строителей и более 30 единиц крупной строительной техники.

После реконструкции аэропорт сможет принимать без ограничений современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124. Срок сдачи - 4 квартал 2022 года.