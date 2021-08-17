В Северной Осетии цены на сжиженный углеводородный газ выросли на 30% за 20 дней

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 августа. /ТАСС/. Цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) выросли в Северной Осетии за последние 20 дней на 30%. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"На рынке моторного топлива Северной Осетии произошел скачок цен. В частности, значительно подорожал сжиженный углеводородный газ (СУГ). За последние 30 дней цены выросли на 20%. Причиной резкого роста является авария (масштабный пожар) на газохимическом комплексе ПАО "Газпром" в Новом Уренгое. В результате произошедшего огнем повреждены конструктивные элементы здания на площади 2 тыс. кв. м и находящееся внутри оборудование. Это привело к снижению выпуска СУГ", - говорится в сообщении.

"Газпром" возможные сроки восстановления поврежденного оборудования и возобновления работы завода в полном объеме пока не комментирует. Между тем, остановка Уренгойского завода приведет к снижению выпуска СУГ в Российской Федерации, по данным аналитиков, примерно на 15%. Соответственно, рынок СУГ в ближайшее время будет дефицитным. Восстановления можно ожидать в течение нескольких месяцев.

16 августа 2021 года цена на СУГ начала снижаться после недельного роста. Стоимость СУГ упала сразу на 5,2% - до 48 714 рублей за тонну. На 17 августа цена составила 46 153 рубля.