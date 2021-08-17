Товарооборот между Калужской областью и Вьетнамом вырос в десять раз за три года

ТАСС, 17 августа. Внешнеторговый оборот между Калужской областью и Вьетнамом за последние три года вырос в десять раз и на сегодня превысил 315 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

В регионе состоялась рабочая встреча губернатор Владислава Шапши и посла Вьетнама в России Данг Минь Кхоя, в ходе которой обсуждались перспективы расширения сотрудничества региона с Вьетнамом. В частности, речь шла о реализации в регионе крупного инвестиционного проекта вьетнамской компании ТН Milk по строительству животноводческих комплексов, взаимодействии в сельском хозяйстве, образовании и туризме.

"Калужскую область и Вьетнам последние годы объединяют крепкие экономические связи. В прошлом году наш внешнеторговый оборот превысил $315 млн, всего за три года он вырос десятикратно. Вьетнам уверенно занимает пятое место среди ведущих зарубежных торговых партнеров региона", - приводит пресс-служба слова Шапши.

Глава региона отметил, что предприятия области заинтересованы в расширении партнерских связей с Вьетнамом. "Весьма актуальным является сотрудничество в сельском хозяйстве", - подчеркнул губернатор.

В качестве примера такого сотрудничества с вьетнамской стороной он привел компанию ТН Milk, которая, по его словам, уже инвестировала около 2,5 млрд рублей в проект молочного животноводства и переработки молочной продукции. Также было отмечено успешное сотрудничество в сфере образования: за десять лет Обнинский институт атомной энергетики подготовил для Вьетнама свыше 350 специалистов-ядерщиков. Кроме того, стороны рассмотрели возможность развития туризма и молодежной политики.